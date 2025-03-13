Москвичам рассказали, как пережить предстоящий 9-балльный шторм с ливнями

В Москве 14 марта ожидается ураган – скорость ветра достигнет 18-23 метров в секунду, что соответствует 9-балльному шторму. Жителям столицы рассказали, как пережить нестандартные погодные условия.

Усиление ветра в пятницу будет сопровождаться сильными дождями. Температура воздуха поднимется до 15 градусов. Ветер будет ломать ветки, сносить конструкции, людям станет трудно передвигаться по улицам.

«Сапа» приводит рекомендации спасателей на такой случай. Водителям советуют снизить скорость и соблюдать дистанцию, парковаться вдали от рекламных щитов, заборов и деревьев. Людям не стоит прятаться под шаткими конструкциями и деревьями, нельзя оставлять детей без присмотра.

Главный совет – по возможности остаться дома. В случае необходимости ехать на учебу или работу лучше воспользоваться общественным транспортом. Сильные порывы ветра советуют переждать в магазине или в подъезде, не заходить внутрь остановки, если это не капитальная конструкция.

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