Москвич отсудил у фирмы более миллиона рублей из-за неправильного цвета кухни

В Москве мужчина подал в суд на мебельную компанию из-за неправильного цвета кухни. Клиент отсудил более миллиона рублей.

Подробности дела сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Житель столицы сделал индивидуальный заказ мебели для кухни. Цвета антресолей, полки в сушильном шкафу и остальное было тщательно продумано. Проект заказчик видел только на рекламном баннере. Несмотря на это, он заплатил всю сумму – более 400 тысяч.

После завершения работ мужчина заметил, что цвета фасадов оказались разными, полки были не на своих местах. Предприниматель отказался вернуть деньги клиенту.

Тогда москвич пошел в суд, где взыскал с компании сумму, в два раза превышающую стоимость работ. Фирму обязали выплатить 1 млн 36 тысяч 727 рублей.

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