Болел и рос живот: у 48-летней россиянки удалили опухоль в треть ее веса
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В Подмосковье у женщины удалили опухоль весом в треть ее веса. Пациентка жаловалась на боль и рост живота.
Подробности сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Россиянка обратилась с жалобами в Московский областной онкологический диспансер. Обследование выявило рак яичников – он был II стадии.
В результате врачи провели операцию и удалили матку, а также две опухоли. Вес удаленной опухоли составлял 14 кг при общей массе тела 50 кг.
По словам врачей, женщина поступила, когда образование сдавливало органы брюшной полости и мешало нормально питаться, дышать и двигаться.
Осложнений после операции не было. Консилиум врачей принял решение назначить химиотерапию.
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