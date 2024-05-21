Болел и рос живот: у 48-летней россиянки удалили опухоль в треть ее веса

В Подмосковье у женщины удалили опухоль весом в треть ее веса. Пациентка жаловалась на боль и рост живота.

Подробности сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Россиянка обратилась с жалобами в Московский областной онкологический диспансер. Обследование выявило рак яичников – он был II стадии.

В результате врачи провели операцию и удалили матку, а также две опухоли. Вес удаленной опухоли составлял 14 кг при общей массе тела 50 кг.

По словам врачей, женщина поступила, когда образование сдавливало органы брюшной полости и мешало нормально питаться, дышать и двигаться.

Осложнений после операции не было. Консилиум врачей принял решение назначить химиотерапию.

Ранее онколог Хамис Магомедова рассказала, как снизить риск рака при негативной генетике.