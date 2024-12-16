Мнят себя стратегами: Хинштейн посоветовал чиновникам, комментирующим действия ВС РФ, «надеть погоны»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштей прокомментировал заявления чиновников, которые высказываются о действиях военных сил РФ. По его словам, для этого сотрудникам госаппарата необходимо «надеть погоны».

Хинштейн заслушал выступление председателя правительства региона Михаила Горбунова. Он назвал количество сбитых украинских беспилотников за последнюю неделю.

Врио губернатора Курской области, в свою очередь, выразил сомнение, что чиновник может озвучивать подобную информацию в прямом эфире. По его словам, для этого нужны погоны.

«Чиновникам, которые захотели почувствовать себя "военными стратегами", комментируя работу Вооруженных сил (ВС) России, стоит "надеть погоны"», — заявил Хинштейн.

Ранее Александр Хинштейн назвал предложение президента России Владимира Путина стать врио губернатора Курской области неожиданным. Он вступил в должность 7 декабря.