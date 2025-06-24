Многодетная мать не может вернуться в Россию после конкурса красоты в США

Многодетная мать из Санкт-Петербурга Наталья Андрейчук приняла участие в конкурсе красоты в США и теперь не может вылететь в Россию. У женщины был рейс через Катар, но он оказался невозможен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Подробности сообщает КП Петербург.

Россиянка, попавшая в топ-10 в категории 45+, должна вылететь 26 июня. Теперь ей приходится искать альтернативный путь.

«Катар оказался в горячей точке, а у меня перелет через него. Сейчас ищу пути облета», - сообщила изданию собеседница.

Она допускает, что вылетит из Сан-Франциско в Стамбул, а уже дальше в Москву. Женщина не исключает, что катарская авиалиния будет направлять в облет горячих точек. Это станет известно по прилету в Сан-Франциско. Возможен и такой вариант, что всех расселят по отелям в Катаре – дальше организуют рейс через Саудовскую Аравию. Желание россиянки как можно скорее вернуться домой только усиливается.

Напомним, что женщина выиграла конкурсы «Миссис Приморский район», стала гранд королевой Ленинградской области и «Миссис Россией».

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