Бойцы ВСУ украли документы и медали: внук ветерана ушел на СВО, чтобы отомстить за деда

Бойцы ВСУ во время захвата села Снагость присвоили себя документы и медали ветерана Великой Отечественной войны Николая Пташкина. Внук пожилого мужчины решил отомстить украинским военным и отправился в зону СВО, передает Regnum.

Медали и документы уже оказались в распоряжении российских солдат. Они освободили село и показали на видео украденные документы и медали пенсионера. Внук пожилого мужчины увидел этот ролик и после этого решил пойти на фронт.

О решении россиянина рассказала его сестра. По словам девушки, сейчас он находится на обучении, а уже в пятницу отправиться на СВО.

«У моего брата (внука Николая Пташкина — Прим. ред.) и до этого были мысли отправиться на СВО, но вся ситуация с медалями его подтолкнула», — завила родственница бойца.

Ранее сообщалось, что в курском приграничье многодетная семья 1,5 месяца пряталась от ВСУ в подвалах. Она не успела покинуть опасный район.