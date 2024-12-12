Мишура из бытовых предметов и гирлянда для зумеров: на маркетплейсах появились необычные новогодние товары

Необычные товары появились на российских маркетплейсах. Покупателям предлагают приобрести к Новому году бытовую мишуру, руки для снеговиков и гирлянду для зумеров, передает mk.ru.

Журналисты связались с одним из продавцов рук для снеговиков. Он заявил, что уже продал один комплект за 280 рублей. При этом мужчина считает, что продешевил, так как искал по лесу идеальные ветки больше часа.

Гирлянда для зумеров представляет собой собрание букв и цифр. Она черного цвета и передает смысл мрачных мыслей, которые боятся наступления следующего года.

Бытовая мишура делается из игрушек, которые напоминают бытовые предметы. Так, на маркетплейсах можно увидеть украшения в виде бутылки коньяка, банки открытых сардин и пульта от телевизора.

Ранее фанаты рэпера Егора Крида раскритиковали косметику его бренда из-за массового брака. Они приобрели ее на маркетплейсах.