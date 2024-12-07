Cломанный дозатор и густая жижа внутри: фанаты раскритиковали косметику от Егора Крида

Рэпер Егор Крид выпускает на маркетплейсах косметику собственного бренда. Фанаты артиста приобрели продукцию, но далеко не все из них остались довольны ей. Люди жалуются на сломанный дозатор и густую жижу внутри спрея.

Пользователи Сети массово подвергли критике жидкий спрей для волос, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. По их словам, консистенция средства слишком густая. Из-за этого дозатор, по всей видимости не самый качественный, ломается через пару использований.

Фанаты Егора предполагают, что это может быть связано с массовым браком. Также, что касается спрея, то покупатели отмечают обратный эффект от его использования. Например, вместо желаемого увлажнения он может начать сушить, особенно поврежденные волосы.

Ранее сообщалось, что певец заработал на своей косметике более 41 млн рублей. Им было продано более 34 тысяч экземпляров продукции.