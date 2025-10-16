«Мир жесток»: стоматолог прислал пациентке стикер с крысой после жалобы на асимметрию лица из-за удаления зуба

Жительница Москвы лишилась симметрии лица после удаления зуба в одной из столичных клиник. Девушка хотела урегулировать вопрос, но столкнулась с хамством со стороны лечащего врача, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

Специалист выслушал по переписке клиентку, которая упрекнула его в неправильном лечении и удалении зуба. Однако вместо развернутого комментария сотрудник стоматологии начал отправлять собеседнице стикеры. Сначала он прислал девушке плачущего ребенка, а потом крысу с подписью на картинке «Мир жесток».

Тем не менее, по информации Telegram-канала, врач все же частично признал ошибку и предложил установить имплант. Однако пострадавшая жительница столицы не хочет больше иметь дел с этим стоматологом.

Ранее в Уфе девушка посетила стоматолога и почувствовала острую боль в животе. Когда пациентка сделала рентген, то узнала, что у нее в кишечнике находится иголка.