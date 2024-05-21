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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 21 мая 2024, 10:30
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Минивэн, внедорожник и спортивный мотоцикл: суд арестовал люксовую технику замминистра обороны Тимура Иванова

Суд арестовал минивэн, внедорожник и спортивный мотоцикл Тимура Иванова.
Минивэн, внедорожник и спортивный мотоцикл: суд арестовал люксовую технику замминистра обороны Тимура Иванова

© Freepik

Суд применил ограничительные меры в отношении временно отстраненного от должности замминистра обороны Тимура Иванова. Была арестована люксовая техника фигуранта уголовного дела о взяточничестве, передает РИА Новости.

Журналисты узнали о соответствующем решении инстанции из открытых баз данных. Так, из них следует, что арест был наложен на автомобили Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban. Они фигурируют в декларации Иванова за 2019 год. Потом машины перешли его бывшей супруге.

Кроме того, аресту подвергся и спортивный мотоцикл чиновника MV Agusta, появившийся в декларации в 2019 году. Позже он был переоформлен Ивановым на отца.

Ранее сообщалось, что временно отстраненный от должности замминистра обороны Тимур Иванов проживал в особняке из романа «Мастер и Маргарита». При этом дом был записан на его водителя.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
суд
арест
техника