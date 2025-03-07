Министр культуры неправильно произнес фамилию великого русского писателя

Министр культуры Якутии Афанасий Ноев несколько раз допустил ошибку в фамилии автора детских сказок Павла Бажова. Конфуз произошел в эфире канала «Якутия 24».

Ноев рассказывал о постановке народного эпоса «Олонхо», о котором писал Бажов, и заявил, что шоу основано на произведениях Петра «Баженова». После того как ведущая переспросила фамилию, Ноев вновь назвал неправильный вариант.

После оговорки чиновник продолжил рассказывать о премьере постановки. Напомним — Павел Бажов написал множество классических произведений. Среди них — «Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка» и «Хозяйка Медной горы».

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