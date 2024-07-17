Менеджера «Вкусно – и точка» приговорили к одному году условно за попытку поджечь военкомат

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении менеджера сети ресторанов «Вкусно – и точка» и приговорил к одному году условно за попытку поджечь военкомат. Он не стал обжаловать приговор – признал вину и раскаялся.

О решении Подольского городского суда сообщает ТАСС.

Менеджера сети ресторанов Вячеслава Лычагина признали виновным по статье о попытке умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога. Ему назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком еще на один год.

Если осужденный оправдает доверие за испытательный срок, приговор не приведут в исполнение.

Известно, что правонарушитель по указанию неизвестно лица изготовил коктейль Молотова и бросил в дверь военкомата. Здание не загорелось. Лычагин объяснял, что совершил преступление из-за мошенников. Дело в отношении сообщника будет рассматриваться отдельно.

Ранее сообщалось о приговоре для бывшего друга семьи продюсера Яны Рудковской. Мужчина признан виновным в совершении мошенничества с картофельным заводом и осужден на 8,5 лет. Рудковская намерена вернуть бизнес, хотя предприятие перепродали.