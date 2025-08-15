Медсестра раскрыла симптомы скорой смерти, которые принимают за выздоровление

Внезапный прилив бодрости, который испытывают тяжелобольные люди, вовсе не является признаком выздоровления. По словам медсестры паллиативной помощи Джули Макфадден из Лос-Анджелеса, это состояние является предвестником скорой смерти пациента.

«Я медсестра хосписа, и все принимают симптомы конца жизни за выздоровление», - заверила специалист.

Как пояснила Макфадден, многие пытаются вставать с кровати, начинают ясно мыслить, проявляют интерес к еде, что сильно обнадеживает родственников, да и самих пациентов.

Джули Макфадден назвала явление «терминальной ясностью» и заверила, что это часть естественного процесса умирания.

«Есть предположения, что это связано с выбросом гормонов, например кортизола. Точных объяснений нет, однако такое случается примерно у каждого третьего пациента», — приводит слова медсестры издание The Mirror.

При этом важно не перепутать это состояние с реальными признаками выздоровления. В частности, если пациент чувствует себя бодро более недели, значит, он идет на поправку.

Специалист описала и другие явления, которые встречала у пациентов, которые вскоре умирали. Среди них галлюцинации, протягивание рук в пустоту, будто в попытке кого-то обнять, или пристальный взгляд в одну точку.

Ранее сообщалось, что в России 53-летний пациент пережил клиническую смерть 418 раз — и каждый раз воскресал. Невероятная история борьбы за жизнь началась в 2019 году, когда после обширного инфаркта у мужчины развилась опасная аритмия — желудочковая тахикардия.