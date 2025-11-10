Медсестра из госпиталя Минобороны перешла в спецназ из-за любви к бойцу

Медсестра госпиталя Минобороны РФ перевелась в спецназ ради возлюбленного, являющегося бойцом. Женщина рассказала в беседе с «РИА Новости» об истории любви, которая случилась в зоне Специальной военной операции (СВО).

Медсестра с позывным Вата с 2022 года работала на первой линии эвакуации в госпитале Минобороны, но потом решила перевестись в спецназ «Ахмат». Причиной такого решения стали вспыхнувшие чувства.

Избранник женщины — боец подразделения «Ахмат». Они познакомились, когда он поступил в госпиталь с ранением.

«Любовь нагрянула внезапно», — поделилась медсестра.

Когда пара решила пожениться, встал вопрос о совместной службе. Остаться в госпитале означало бы быть на разных участках фронта. Чтобы не расставаться, они попросили о переводе женщины в свою часть. Командование пошло навстречу, и в марте 2023 года Вата оказалась в спецназе.

Теперь супруги служат вместе в батальоне «Ваха». Девушка надеется, что ее поступок правильно поняли коллеги, и уверена, что со своими обязанностями справляется на «пять с плюсом».

