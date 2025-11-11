Медсестра дважды выжила под ударами HIMARS в зоне СВО и спасла людей

Российская медсестра по имени Юлия с позывным Вата рассказала, как ей дважды удалось выжить в зоне СВО под ударами ракет HIMARS. При этом медик продолжала оказывать помощь пострадавшим людям.

Впервые Юлия попала под обстрел в 2022 году в Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Она служила в медицинской роте, и в госпиталь привезли раненых на трех БТР. При этом командир велел всем немедленно идти в подвал.

«И мы только спустились вниз, по нам HIMARS сработал. И вот это здание госпиталя после удара не подлежит восстановлению. А мы все живы», — рассказала медсестра телеканалу RT.

Другой случай произошел также в Кременной. Юлия попала под удар ВСУ в самом центре города. По ее словам, в тот момент погибли 11 военнослужащих и медиков, а также 15 местных жителей.

Юлию вывезли с места обстрела, но в итоге она трижды возвращалась за ранеными. Кроме того, в «КамАЗе», заполненном телами, она нашла выжившего и вытащила его из машины. Судьбу этого человека Юлия не знает, но надеется, что он жив и здоров.

Медсестра с позывным Вата также призналась, что в зоне СВО встретила будущего мужа.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга судится за право забеременеть с помощью ЭКО от погибшего на СВО мужа.