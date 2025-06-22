Медики констатировали смерть: модель из России воскресла после падения с балкона в Турции

Необычная история с моделью из России произошла в Турции. Женщина, чью смерть констатировали медики, воскресла в палате реанимации, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Модель и участница конкурса «Краса Российской империи — 2017» Ольга прилетела в Мерсин к знакомому. В элитном ЖК Liparis Sunlife россиянка и ее приятель весело проводили время.

В какой-то момент вечеринки мужчина, употребивший наркотические вещества, набросился на модель. Та сорвалась с балкона и упала с высоты 30 метров на газон. Прибывшие на место медики констатировали смерть туристки.

В реанимации пострадавшая неожиданно для всех воскресла. После оказания помощи женщина покинула клинику и отправилась домой. Теперь ей необходима операция на лицо.

Ранее в Дагестане родственники чуть не похоронили женщину, которую считали умершей. Она очнулась во время омовения в мечети.