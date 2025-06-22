Мать юной невесты, предположительно, украинка: мужчина пытался сыграть свадьбу с 9-летней девочкой в Диснейленде

Во Франции полиция помешала мужчине осуществить преступный план и жениться на 9-летней девочке. Свадьба, по информации DailyMail, должна была состояться в Диснейленде.

Стражи порядка задержали 22-летнего мужчину. Также вместе с ним в участок попали двое латвийцев и мама «невесты». Женщина, как сообщают журналисты, может являться гражданкой Украины.

Странную процессию в парке развлечений заметила администрация. Маленькую девочку в свадебном наряде сопровождали около 100 гостей. После этого на место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Результаты экспертизы показали, что несовершеннолетняя, несмотря на нюансы происходящего, не подвергалась насилию.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл обвинили в подделке фото детей. Сассекская герцогиня, как считают пользователи, встроила их с помощью ИИ на фотографии из Диснейленда.