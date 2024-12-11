Этот прием давно запрещен: роженица обвинила врачей в том, что они выдавливали ребенка локтями

Жительница Симферополя намерена судиться в врачами, которые принимали у нее роды. По словам женщины, те использовали запрещенный прием, когда доставали ребенка, передает Telegram-канал Baza.

Для россиянки это были вторые роды. Они оказались сложными. Кесарево женщине делать не стали, вместо этого врачи стали применять вакуум и давить локтями на живот. Этот способ называется прием Кристеллера, который в России запрещен уже как 30 лет.

После родов малыш оказался в паллиативном отделении. Его определили туда из-за многочисленных травм. По утверждению самих врачей, они не использовали запрещенный прием. Они оказывали давление на живот, но другим способом — разрешенным, а травмы возникли в результате осложнений.

Россиянка обратилась за помощью в суд. Она намерена доказать, что в ее случае необходимо было делать кесарево сечение, а не рожать естественным путем.

Ранее россиянин скончался после приема у онколога. В отношении врача возбудили уголовное дело.