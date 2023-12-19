Mash: у жителя Балашихи образовалась дырка в желудке после выпитого энергетика

У жителя Балашихи образовалась дырка в желудке после выпитого энергетика, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, мужчина обратился к медикам после острой боли в желудке. Выяснилось, что весь год он ежедневно выпивал по несколько банок энергетика. То есть, суммарно за год он выпил около 1000 банок.

Врачи провели обследование и выяснили, что у мужчины острый панкреатит с осложнениями в виде ферментативного перитонита. Из-за болезни у него начали отказывать почки, легкие и сердце. К счастью, летального исхода удалось избежать — медики откачали гной из живота пациента.

Мужчина провел в реанимации две недели, сейчас его уже выписали.

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