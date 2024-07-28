Маркетплейс отказался вернуть деньги: семье пришел ржавый топор вместо ноутбука за 90 тысяч
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Семья из Подмосковья поделилась неприятной историей про покупку ноутбука на маркетплейсе. Вместо компьютера она получила ржавый топор, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
По данным СМИ, жители Подмосковья выбирали дорогостоящую покупку на маркетплейсе и обратили внимание на популярный магазин с большим количеством хороших отзывов. Они оформили ноутбук в рассрочку и стали его ждать.
Вскоре посылка пришла. Распаковку товара члены семьи сняли на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как вместо ноутбука из коробки глава семейства достал ржавый топор.
Огорченные покупатели обратились с просьбой вернуть товар, но маркетплейс отказался это делать. В связи с этим семья готовит заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру.
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