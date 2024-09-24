«Люди напуганы»: жительница Приморья рассказала о поисках медведя-людоеда вооруженными сотрудниками полиции

Жители поселка Лучегорск Приморского края напуганы появлением медведя-людоеда. К поискам животных привлекли все компетентные органы – вооруженные сотрудники полиции проводят рейды.

Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

«Все люди напуганы происходящим», - рассказала женщина и добавила, что в разных группах Лучегорска у жителей была паника, но ее стараются не допускать.

К поискам привлечены все компетентные органы: Охотнадзор работает по береговой линии озера, полиция совершает рейды на машинах, чтобы не допустить медведя в поселок, рассказала собеседница.

Людей информируют о происходящем через официальные источники. В Администрации Пожарского муниципального округа рекомендовали не посещать первый и второй микрорайоны Лучегорска. Родителей просят забирать детей из школы.

Напомним, в результате нападения медведя на собачий приют в Лучегорске погибли около 30 собак. До этого стало известно о смерти отца с сыном после нападения медведя.

Ранее сообщалось, что в Бурятии турист прыгнул со скалы, спасаясь от медведя. В результате путешественник погиб.