Любовницу миллиардера Тамирова посадили на 4 года за его подарок перед смертью

Любовницу миллиардера Михаила Тамирова посадили на четыре года после того, как мужчина перевел ей 133 млн рублей перед смертью. Мужчина был женат, узнав о щедром подарке, семья решила вернуть деньги.

Подробности сообщает Kp.ru.

Женщину этапировали в Новосибирск, а ее 14-летний сын остался с бабушкой. Россиянка подала апелляцию на приговор.

Она познакомилась с Тамировым на вечеринке в охотхозяйстве в Твери, куда пригласила подруга. Женщина была в разводе, работала парикмахером. 66-летний Тамиров взял телефон и пригласил в гости, вскоре предложил переехать в Москву. С ней в столицу переехали сын и мать, они проживали в отдельной квартире, а Тамиров с избранницей в его доме.

Пара часто отдыхала за границей, Михаил трепетно относился с возлюбленной, говорит ее мама. С женой он давно не жил вместе, но разведен не был. С дочерью общался нечасто.

Родные на знали о существовании любовницы – правда выяснилась на похоронах. 28 сентября 2022 года мужчина перевел на счет женщины 133 млн, а спустя 10 дней умер. На похороны ей посоветовали не приходить.

Последний подарок Тамирова любовнице семья решила забрать и подала иск, в котором объясняли, что деньги были переданы на хранение. В 2023 году суд потребовал, чтобы ответчица вернула семье миллионы. Однако женщина оспорила решение и выиграла дело. Спустя время уголовный суд признал ее виновной в растрате и приговорил к 4 годам колонии.

Ранее юрист Екатерина Гордон обратилась к Полине Дибровой и назвала любовницей, которая влезла в семью. Она призвала жену ведущего вернуть детей Елене Товстик, с чьим мужем ей приписывают роман.