Ледяной душ в подвале, с родными видеться нельзя: россиянка провела пять дней в роддоме и чуть не впала в депрессию

Беременная жительница Амурской области рассказала о пяти проведенных днях в роддоме Благовещенска. Женщина пожаловалась на антисанитарию, ледяной душ в подвале и плохое питание.

Подробности приводит Газета.Ru.

Женщина попала в роддом на сохранение 6 августа. Она говорит, что сразу «столкнулась с хамским отношением персонала», а больница «оказалась в ужасном состоянии».

В день ее поступления шел дождь – россиянка утверждает, что пол был залит водой. Ее возмутило, что последний прием пищи в больнице в 17 часов, причем «максимально обычный» в виде гречки, хлеба и чая. Поэтому беременные вынуждены питаться тем, что есть в аппарате: сухариками, чипсами, солеными орешками, газировкой.

«С родными видеться нельзя — посещения запрещены. То есть ты просто сидишь закрытый на своем этаже, хотя для беременных очень важны прогулки на свежем воздухе», - поделилась россиянка.

По ее словам, мыться приходилось в прокуренной душевой, которая расположена в подвале. В туалете на этаже было беде, но там, утверждает она, «леденющая вода».

«Есть бойлер, но горячей воды хватает максимум на несколько человек. Все остальные вынуждены будут мыться в ледяной воде», - сказала роженица.

Она призналась, что из этого роддома ей «хотелось бежать».

«Я очень непривередливый человек, но сидеть голодной в абсолютной антисанитарии, мыться в ледяной воде… Я чуть в депрессию не впала за несколько дней», - поделилась женщина.

