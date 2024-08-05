Кричат «Легенда»: смущенная повышенным вниманием Мизулина устала от популярности

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что устала от своей популярности и публичности. Соответствующее заявление она сделала в Telegram.

Мизулина сейчас находится в поездке в Красноярске. Она пожаловалась, что не может спокойно выйти из гостиницы — повсюду Екатерину окружают люди, которые кричат ей комплименты.

«Я не могу просто купить вафельный стаканчик в магазине. Обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать „Легенда!“, смущать меня. И сразу образуется куча людей», — пожаловалась общественный деятель.

На данный момент Мизулина обдумывает сложившуюся ситуацию и решает, как с этим всем быть.

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера Артемия Лебедева после его слов в адрес «Лиги безопасного интернета». Общественница хочет отсудить у него 10 млн рублей. В дальнейшем эти деньги она собирается потратить на помощь военнослужащим, которые находятся на спецоперации.