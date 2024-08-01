Хочет взыскать 10 млн рублей: Мизулина собирается подать в суд на Лебедева и Дудя*

На YouTube вышло новое интервью Юрия Дудя*(признан иноагентом на территории России). Его гостем стал дизайнер Артемий Лебедев, который несколько лет назад уже общался с журналистом. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмущена вышедшим роликом и собирается подать в суд на Лебедева и Дудя*.

Она отметила, что в данном интервью распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и репутацию «Лиги безопасного интернета» и лично Мизулиной. В итоге глава организации подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя*.

«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей», — пишет она.

Средства, полученные в суде, Мизулина планирует отправить на помощь семьям участников СВО. Она добавила, что в годы Великой Отечественной войны такое интервью рассматривалось бы «как измена Родине».

Юрий Дудь* уехал из России после начала спецоперации на Украине. С тех пор он начал выпускать ролики оппозиционного содержания, в которых его гости критикуют представителей Кремля. Но порой журналист общается с гостями с совершенно иной позицией.

Ранее Юрий Дудь* закрыл свое интернет-медиа «Битрэй» спустя 22 месяца существования.

*признан иноагентом на территории России