Кота-прапорщика из МЧС выдвинули на премию «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом сообщает Ura.ru.

Кот по кличке Анатолий появился в пожарной части № 89 Москвы в 2020 году. Его спас один из пожарных — в ходе тушения огня Сергей Черня заметил котенка, который выбежал навстречу спасателю. В итоге коллеги мужчины решили оставить питомца в части.

В декабре 2024 года кот удостоился звания прапорщика — ему даже сшили специальные мини-погоны. Сообщалось, что для питомца вскоре сошьют костюм пожарного.

Теперь же сотрудники МЧС сообщили, что Анатолий номинирован на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь».

Ранее мы писали о том, что в российском городе пьяные мужчины заперли кота в автомате с игрушками. Пушистого пришлось доставать спасателям.