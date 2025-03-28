Кошку погибшего тюменского военного нашли в зоне СВО и привезли матери

В Тюмени матери погибшего военного привезли кошку, которую мужчина взял под опеку в Лисичанске. С животным он служил на СВО – питомца нашли за три тысячи километров.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

С началом СВО мужчина стал волонтером – с другом он возил на передовую гуманитарную помощь. Спустя год он подписал контракт, попал в подразделение «Ахмат». На СВО военный взял котенка – фото животного отправлял маме.

После смерти сына она попросила спецпредствителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко найти кошку. Животное по кличке «Пуля» нашли и привезли в Тюмень. Мама погибшего говорит, что не верила в возможность найти питомца.

«Эта кошка олицетворяет собой то место, где он находился», - рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что 25-летняя медсестра ушла на СВО и нашла там будущего мужа.