«Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге»: танатопрактик призналась в любви мертвому клиенту

Жительница Новосибирска, которая работает танатопрактиком в морге, рассказала историю, как влюбилась в мертвого клиента. Она призналась в чувствах к 25-летнему бармену, совершившему суицид.

Девушка поделилась историей в социальных сетях. Она опубликовала пост со словами: «когда понравился пациент, но ты работаешь в морге». Затем она рассказала, как работала с телом покойного и влюблялась в него.

Каждый день танатопрактику становилось все сложнее. Она начала воспринимать смерть бармена как личную трагедию. Девушка даже писала стихи про возлюбленного и отправляла их его маме.

Но через какое-то время любовь к покойнику прошла. Танатопрактик встретила живого мужчину и вышла за него замуж.

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