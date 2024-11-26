Вдова Владимира Левкина оправдалась за укладку и улыбку на похоронах мужа

Вдова певца Владимира Левкина объяснила свое странное поведение на похоронах мужа. Выяснилось, что она улыбалась, чтобы поддержать дочь Нику, ведь если бы она этого не делала, девочка не смогла бы держать себя в руках.

На кадрах с прощания многие отметили, что Марина не выглядела как убитая горем вдова. Пользователи отмечали, что женщина не только сделала укладку и макияж, но и сидела с улыбкой на лице. Оказалось, что все это было не просто так.

О внешнем виде на похоронах Марина позаботилась именно из-за покойного мужа, так как он не любил платки на голове у женщин. К тому же Владимиру всегда нравилось, когда его жена улыбалась.

«Вовка жить не мог без моей улыбки», - заявила Марина в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

За вдову заступилась и дочь Левкина Виктория. Она отметила, что ее 12-летняя сестра тяжело переживает смерть отца, и ей были необходимы эти улыбки на похоронах.

«Можно найти записи, где я обнимаю Нику, улыбаюсь и что-то ей говорю, потому что, когда она видит, что мама не держит себя и плачет, здесь начинается тоже другая реакция», - поделилась Виктория.

Ранее сестра Владимира Левкина рассказала, как живет ее пожилая мать после похорон певца.