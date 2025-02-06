Клиентку магазина косметики стали преследовать после жалобы на курьера

Клиентка магазина косметики пожаловалась на преследование после жалобы на курьера. Теперь девушка боится выходить на улицу.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Девушка заказала товар и в назначенное время ждала курьера. Приехала женщина, но пока клиентка спускалась, та ушла. Курьер обещала передать заказ на склад, должен был приехать другой курьер. Девушка возмущалась, что неправильно ждать покупателя 1,5-2 минуты. Курьер утверждала, что ждала 6 минут.

В поддержке пообещали связаться по поводу доставки. Однако спустя 15 минут в дверь постучали, неизвестный мужчина передал заказ. Вскоре девушке пришло сообщение следующего содержания: «Ходи, оглядывайся, помойка с костями». Он не только угрожал, но и присылал видео интимного характера.

Девушка поняла, что это был не сотрудник доставки. В поддержке рассказали, что данные никому не передавали. Однако покупательница уверена, что женщина-курьер поделилась ее контактами и адресом. И человек доставил заказ, не являясь курьером. Теперь клиентка магазина боится выходить на улицу. Она не исключает, что там могут караулить.

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