Кино Mail получил «Премию Рунета 2024». Об этом сообщает Super.ru.

Спецпроект Кино Mail получил «Премию Рунета 2024» в номинации «Культурные проекты». Кино Mail вспомнил основные моменты из 116-летней истории отечественного кинематографа, его рекорды и достижения. В проекте приняли участие популярные актеры.

Также проект был отмечен за шоу «Актерская студия» с Вадимом Верником. Его гостями стали Александр Петров, Константин Хабенский, Юлия Снигирь и рассказали о своем творческом пути.

Ранее был раскрыт гонорар Александра Петрова за съемки в рекламе. Подробности читайте в этой новости.