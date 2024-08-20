Художник потребовал у торговой сети «Красное и Белое» 500 млн рублей за логотип

Художник Владимир Чалый потребовал у сети «Красное и Белое» 500 млн рублей. Он называет себя автором логотипа сети и может подтвердить авторство в суде.

Подробности узнал ИА Регнум.

Управляющий партнер юридической компании Сергей Гаврюшкин, который помогает Чалому в судебном процессе, заявил, что сеть использует логотип на атрибутике.

«Автор готов уступить права на логотип за 500 млн рублей», - рассказал он.

Данная сумма была установлена исходя из данных о прибыли компании за год – согласно открытым источникам, она составляет 49 млрд рублей.

У художника есть эскизы – в них указана дата съемки, она выполнена до открытия магазинов. Было разработано 7 вариантов логотипа – юрист утверждает, что сеть использует около четырех.

Гаврюшкин указал на то, что Чалый получил свидетельство о депонировании. В документе сказано, что права возникли в 2006-2007 годах – это время открытия магазинов сети.

Ранее сообщалось, что дочь известного художника потребовала от Русского музея вернуть четыре картины отца.