«Хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке»: Медведев прокомментировал обмен заключенными с США

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. По словам чиновника, ему бы хотелось иной судьбы для «предателей страны».

Своим мнением бывший президент РФ поделился в Telegram-канале Дмитрий Медведев. Зампред заявил, что хотел бы увидеть смерть «предателей родины» в тюрьме. Но вместе с тем чиновник отметил, что понимает важность процесса обмена.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — написал Дмитрий Анатольевич.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты провели обмен заключенными. Его называют самым масштабным за все время. Журналистам стали известны имена тех, кого Москва выдала Вашингтону.