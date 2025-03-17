Кавалеристам все возрасты покорны: крымчанин изменил дату рождения в документах ради любимой

В Крыму 28-летний молодой человек, который служит кавалеристом полка ППС имени Бузина, стал фигурантом уголовного дела. Он прибавил себе возраст ради любимой и попал под статью, передает Telegram-канал Baza.

Полицейский встретил девушку на работе. По какой-то причине он соврал про свой настоящий возраст и прибавил себе два года. Впоследствии молодые люди начали встречаться, а потом поженились.

Кавалерист после этого события испугался, что его обман может быть раскрыт, поэтому решил не допустить этого. Мужчина исправил год рождения в свидетельстве и военном билете. Затем он пошел в МВД. Там полицейский потребовал, чтобы ему поменяли паспорт из-за «ошибки», но в ходе проверки его аферу раскрыли. Теперь крымчанину грозит реальный срок.

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