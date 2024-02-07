Опубликовано 07 февраля 2024, 17:39
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«Карлсону можно, а мне нельзя?»: Венедиктов* хочет взять интервью у Джо Байдена
Журналист Алексей Венедиктов* принял решение взять интервью у Джо Байдена.
© Starface.ru
Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов* (признан иноагентом на территории РФ) хочет взять интервью у американского президента Джо Байдена. Соответствующую просьбу он направил послу США в России Линн Трейси.
Заявление об интервью с Байденом он опубликовал в своем Telegram-канале после встречи с послом.
«Запросил интервью президента Байдена. Такеру Карлсону можно, а мне нельзя?», — написал Венедиктов*.
Напомним, ранее в Россию приехал скандальный американский журналист, экс-хедлайнер FoxNews Такер Карлсон. Он побывал на балете «Спартак» и в кафе «Вкусно-и-точка». Позже в Кремле подтвердили, что корреспонденту дал интервью президент Владимир Путин.
*(признан иноагентом на территории РФ)