«Карлсону можно, а мне нельзя?»: Венедиктов* хочет взять интервью у Джо Байдена

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов* (признан иноагентом на территории РФ) хочет взять интервью у американского президента Джо Байдена. Соответствующую просьбу он направил послу США в России Линн Трейси.

Заявление об интервью с Байденом он опубликовал в своем Telegram-канале после встречи с послом.

«Запросил интервью президента Байдена. Такеру Карлсону можно, а мне нельзя?», — написал Венедиктов*.

Напомним, ранее в Россию приехал скандальный американский журналист, экс-хедлайнер FoxNews Такер Карлсон. Он побывал на балете «Спартак» и в кафе «Вкусно-и-точка». Позже в Кремле подтвердили, что корреспонденту дал интервью президент Владимир Путин.

*(признан иноагентом на территории РФ)