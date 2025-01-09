Калифорнийских пожарных высмеяли из-за тушения огня женскими сумками

Изначально пользователи Сети разделились на тех, кто высмеивал некомпетентность экстренных служб, и тех, кто спорил о подлинности видео — однако вскоре после его появления портал TMZ косвенно подтвердил, что на кадрах действительно запечатлены калифорнийские пожарные. Впрочем, утверждения о том, что для тушения пламени они используют сумки, было опровергнуто — представители LAFD заявили, что «дамские» сумки на самом деле являются холщовыми мешками, которые пожарные всегда имеют в своих машинах. При тушении небольшого очага возгорания, как на данном видео, огнеборцам проще быстро наполнить сумки водой и потушить пламя, чем вытаскивать шланг.

Ранее мы писали о том, что в результате масштабного бедствия в Калифорнии был уничтожен дом сына президента США.