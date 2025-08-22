«Как так получилось, вопрос сложный»: у 58-летнего россиянина выявили три вида рака

У 58-летнего жителя Ижевска обнаружили три вида рака после обмороков и потемнения в глазах. Мужчина столкнулся с раком легкого, колоректальным раком и эпендимомой головного мозга одновременно.

Подробности сообщили в Telegram-канале НМИЦ онкологии имени Блохина.

Мужчина попал к медикам после Нового года: почувствовал недомогание, с работы его увезли на скорой. Он трудится на металлургическом предприятии, работает мастером по ремонту оборудования.

После обследования в городе его направили в онкоцентр Блохина.

«У пациента сразу три заболевания — центральный рак левого легкого III стадии, синхронный рак сигмовидной кишки III стадии и сопутствующая эпендимома. Как так получилось — вопрос сложный», - сказал врач-радиотерапевт Дамир Ищанов.

Уточняется, что образование в мозге оказалось доброкачественным. Специалист говорит: опухоль возникла не вчера, а развивалась несколько лет. Рак толстой кишки объясняют особенностями питания или наличием полипов, а рак легкого – курением.

Медики приняли решение в первую очередь провести операцию на толстой кишке, хотя обычно лечение начинают с легких. По словам Ищанова, рак легкого считается более агрессивным заболеванием, чем рак толстой кишки.

