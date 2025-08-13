Врач Макарова объяснила, могут ли дезодоранты вызвать рак груди
Дезодоранты и антиперспиранты — средства, которые мы используем на ежедневной основе, не задумываясь о последствиях. Но в последнее время их часто обвиняют в том, что они приводят к проблемам со здоровьем, вплоть до рака груди у женщин. Врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова рассказала сайту «Страсти», насколько эти опасения соответствуют реальности.
На рынке дезодорантов и антиперспирантов существуют два главных «врага», которые вызывают опасения потребителей: соли алюминия и парабены, объясняет врач. Изначально волна негативной информации об их вреде была инициирована компаниями-конкурентами, стремящимися продвинуть свою продукцию без этих компонентов. Первые исследования, призванные продемонстрировать опасность, по словам Екатерины Макаровой, были зачастую проплачены, но последующие, более масштабные и независимые опыты, не подтвердили значительного вреда этих веществ при обычном использовании.
«Особое внимание к парабенам возникло после того, как их однажды обнаружили в ткани молочной железы при раке груди. И хоть в дальнейшем выяснилось, что парабены по своей структуре, действительно, схожи с эстрогенами, тем не менее, связи с риском рака молочной железы не подтвердили. Также были публикации насчет преобразования парабенов в формальдегид, токсичный для тела человека, но ничтожно малые концентрации последнего не доходят до предельно допустимых, поэтому этот вред отмели тоже».
Екатерина Макарова
Врач-дерматовенеролог
Как пояснила дерматовенеролог, мы ежедневно сталкиваемся с вредными веществами в окружающей среде, но наш организм подготовлен к «встрече» с ними — для этого у нас существуют детоксикационные системы, заключила врач.
«Если вы готовы довериться научным опровержениям, то свободно можете использовать дезодоранты и антиперспиранты, даже если там есть и соли алюминия, и парабены. Все косметологические фирмы работают под надзором санитарных норм и строго соблюдают стандарты, иначе их закроют».
Екатерина Макарова
Врач-дерматовенеролог
Если тревожность по поводу вреда для вашего здоровья вас не отпускает, специалист советует использовать натуральные заменители с дезодорирующим эффектом.
По словам врача, дезодорант — не только косметическое средство, позволяющее блокировать запах пота. Бактерии гораздо лучше себя чувствуют во влажной среде, поэтому он в какой-то степени для здоровья. Поэтому доктор советует после принятия душа не пренебрегать этим средством.
Екатерина Макарова советует отказаться от дезодоранта в спортзале. Активные тренировки, провоцирующие потоотделение, способствуют эффекту детокса.
Касаемо рака молочной железы, врач отметила, что пока до конца не определены причины, вызывающие заболевание. В числе факторов риска: возраст старше 40 лет, вредные привычки, гормональные изменения. Доктор рекомендует женщинам не концентрироваться на парабенах и алюминии, а ежегодно проходить соответствующие обследования и вести здоровый образ жизни.