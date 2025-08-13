Врач Макарова объяснила, могут ли дезодоранты вызвать рак груди

Дезодоранты и антиперспиранты — средства, которые мы используем на ежедневной основе, не задумываясь о последствиях. Но в последнее время их часто обвиняют в том, что они приводят к проблемам со здоровьем, вплоть до рака груди у женщин. Врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова рассказала сайту «Страсти», насколько эти опасения соответствуют реальности.

На рынке дезодорантов и антиперспирантов существуют два главных «врага», которые вызывают опасения потребителей: соли алюминия и парабены, объясняет врач. Изначально волна негативной информации об их вреде была инициирована компаниями-конкурентами, стремящимися продвинуть свою продукцию без этих компонентов. Первые исследования, призванные продемонстрировать опасность, по словам Екатерины Макаровой, были зачастую проплачены, но последующие, более масштабные и независимые опыты, не подтвердили значительного вреда этих веществ при обычном использовании.