«К сожалению, вынужден разочаровать»: в Верховной раде признались, что Украина приобретает российский газ

Украина, несмотря на сложившуюся обстановку, продолжает закупать российский газ. Об этом заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко, передает Telegram-канал Readovka.

По словам члена украинского парламента, страна закупает голубое топливо, которое поступает в европейские страны через трубопровод «Турецкий поток». Европа является единым рынком — точное происхождение газа назвать нельзя.

Но при этом Кучеренко с уверенностью заявляет, что Киев, таким образом, использует и потребляет российские ресурсы.

«Я, к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ», — рассказал Кучеренко.

Данное обстоятельство не мешает Украине совершать атаки на газовую инфраструктуру на территории РФ. В феврале ВСУ атаковали одну из станций «Турецкого потока» на Кубани.

Ранее сообщалось, что беженка с Украины едва не погибла во время атаки дрона ВСУ. Женщина находилась в подмосковном ЖК.