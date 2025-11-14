«К нам приезжают дети и взрослые»: в Ленобласти появились далматины-терапевты

В Ленинградской области далматины-терапевты лечат душевные раны жителей. В поселке Рощино пройдет День собаки-терапевта. Посетителям расскажут о том, как специально обученные питомцы помогают справляться со стрессом.

Кинолог с 20-летним стажем Анна Земцова объяснила, что значит канистерапия (лечение с помощью собак). Специалисты говорят, что лучших собак-терапевтов видно с самого раннего возраста. Ими становятся самые любознательные, умные и общительные щенки, которые стремятся к контакту с человеком.

Анна Земцова считает далматинов одними из самых дружелюбных пород-компаньонов. В то время как взрослые собаки гуляют, их полуторамесячные щенки уже начинают учиться своей важной миссии — дарить людям радость.

«Воспитание начинается уже сейчас. К нам приезжают дети и взрослые, чтобы пообщаться с ними. Социализация щенков происходит с самого начала», — пояснила собеседница НТВ.

Автором проекта «Собаки-терапевты» стал Александр Власенко. Вернувшись со службы, он вместе с женой захотел помочь людям. Он на собственном опыте убедился, что прогулка с далматинами снимает стресс, и захотел поделиться этим с другими. Пройдя обучение, он выиграл губернаторский грант и воплотил мечту в жизнь.

