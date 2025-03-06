Известный телеведущий упал «замертво» во время прямого эфира

Телеведущий Мартин Льюис упал на пол со стула в студии. Курьез, вызвавший смех зрителей, произошел в эфире The Martin Lewis Money Show («Шоу Мартина Льюиса о деньгах» — прим. «Страсти»).

Британский журналист как обычно вел программу с коллегой Джанетт Кваки и делился со зрителями лайфхаками по экономии средств. В конце программы телеведущий начал кашлять и сказал, что теряет голос.

После Мартин дал анонс следующего выпуска, поблагодарил зрителей, Джанетт и сказал, что собирается немного отдохнуть.

«Спасибо Джанетт, спасибо зрителям. Я пойду прилягу», — сказал Льюис.

Внезапно для всей съемочной группы телеведущий в шутку рухнул на пол. Его поступок сильно рассмешил присутствующих в эфире передачи, пишет Independent.

До этого в Марселе на кладбище Сен-Пьер умерла 56-летняя женщина, которая пришла на могилу к дочери. Она погибла, упав в склеп с открытой дверью.