У отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского не обнаружили рак. Состояние 86-летнего мужчины улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, информация о приезде реанимации к Сырскому и выявленном у него раке не соответствует действительности. Врачи выявили у мужчины доброкачественное новообразование в правой лобной доле мозга, появившееся на фоне травмы головы, болезнь Альцгеймера, астму и болезнь Паркинсона.

После выписки из больницы Сырский-старший начал постепенно узнавать родных. Жена катает его по квартире — на улицу мужчину вывести не получается из-за отсутствия пандусов. Недавно Станислав начал впервые есть супы и фрукты без катетера.

Сам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не имеет возможности приехать к отцу. С мая 2023 года он объявлен в розыск на территории Российской Федерации. В случае пересечения границы он будет немедленно задержан правоохранительными органами.

Напомним, отца главкома ВСУ Сырского спасли от смерти московские врачи.