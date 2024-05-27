«Изображены описания жестокости»: прокуратура потребовала уничтожить «Вредные советы» Григория Остера

Знаменитую книгу писателя Григория Остера «Вредные советы» могут изъять из продажи. С таким требованием выступила прокуратура Каратузского района Красноярского края.

Как пишет Telegram-канал Mash, правоохранители обнаружили сборник издательства АСТ в одном из магазинов в селе Каратузское и увидели в книге призывы, нарушающие права детей.

«Изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, «Вредные советы» продавали без пометки о возрасте. В итоге прокуратура постановила изъять книгу и уничтожить. Владельца магазина намерены привлечь к дисциплинарной ответственности.

Ранее на журналистку Ксению Собчак подали в суд с требованием взыскать 50 млн рублей. Истцом выступил автор книги, которую, как он утверждает, телеведущая использовала в качестве подводки к рекламе.