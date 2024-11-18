Избежал наказания: обвиняемого в убийстве киллера отправили в зону СВО

Суд в Санкт-Петербурге приостановил уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в заказном убийстве. Все дело в том, что фигурант заключил контракт с Минобороны, передает Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Убийство было совершено в начале июня прошлого года. По версии следствия, обвиняемый расправился с жертвой в одном из домов на Глухарской улице. Киллер выстрелил 7 раз в местного жителя по наводке неустановленного лица.

Во время расследования в суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту. Оказалось, что фигурант заключил контракт с Минобороны на службу в зоне СВО. В связи с этим дело в отношении мужчины приостановили, а самого его освободили из-под стражи.

Ранее в Новосибирске 18-летнюю студентку не пустили служить в зону СВО. Она, как выяснилось на медкомиссии, оказалась беременна.