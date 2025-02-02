Из-за всплеска активности мозга: участники авиакатастрофы в США умирали медленно

В США самолета Bombardier столкнулся с военным вертолетом. В результате трагедии погибли 67 человек. Их смерть была долгой, несмотря на молниеносность события, заявили нейропсихологи в беседе с aif.ru.

Специалисты заявили, что в момент крушения под Вашингтоном мозги у пассажиров прокручивали бесконечную кинопленку из потока мыслей и воспоминаний. Контролировать их в такой ситуации было нельзя. Это произошло из-за всплеска активности мозга в условиях сильного стресса.

Также на ощущение долгой смерти могло повлиять то, что самолет рухнул в реку Потомак, вода в которой почти всегда холодная. Тот, кто выжил при крушении, мог ощущать бесконечность момента из-за смерти в ледяной воде.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в США погиб 46-летний российский фигурист Александр Кирсанов. Об этом сообщила его супруга.