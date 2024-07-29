Из-за 51 тысячи рублей: вдова участника СВО не могла похоронить мужа месяц

Целый месяц жительнице Казани пришлось потратить на подготовку к похоронам мужа, погибшего в зоне СВО. Все дело в том, что за транспортировку останков главы семейства у нее просили 51 тысячу рублей, передает 116.ru.

Четыре недели труп бойца СВО не выдавали его законной жене. Сперва мужчина служил в составе «Вагнера», чтобы получить помилование. А когда это произошло, то заключил контракт с Минобороны РФ.

Во время боевых действий мужчина не получил ни одного ранения, но возникли проблемы с грыжей. Операция в полевых условиях привела к сепсису.

Бойца отправили лечиться в Москву. Там он в итоге умер. Женщина, как полагается, хотела похоронить супруга на родине, но вдруг ей позвонил неизвестный юрист и попросил 51 тысячу рублей за транспортировку тела.

Целый месяц жительница Казани билась за то, чтобы останки доставили. Лишь с помощью Центрального военного округа удалось решить этот вопрос и похоронить бойца.

Ранее участник СВО в Бурятии подарил 28-летнему сыну свой орган. Молодому человеку успешно провели трансплантацию почки.