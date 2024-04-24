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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 24 апреля 2024, 21:21
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Из российской больницы уволили медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку пьяным

На Урале уволили медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку пьяным.
Из российской больницы уволили медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку пьяным

© Freepik

Из горбольницы в Каменске-Уральском Свердловской области уволили рентгенолаборанта, который пытался сделать МРТ ребенку, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Решение было принято после служебной проверки.

Об увольнении сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Известно, что для проверки привлекались сотрудники правоохранительных органов. В результате врача уволили, а его руководителю назначили дисциплинарное взыскание. Несмотря на скандал, ребенок получил квалифицированную помощь в полном объеме.

Напомним, родители ночью привезли мальчика на МРТ из-за жалоб на головную боль. В прошлом он перенес трепанацию черепа. В больнице они нашли сотрудника на полу. Позже появился его коллега, тот тоже был пьян.

Ранее сообщалось, что зрители потребовали уволить ведущую Леру Кудрявцеву. Поводом стало то, что она плеснула водой в лицо многодетной матери в программе Андрея Малахова.

Источник фото:Freepik
Источник:360.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
врач
дети
МРТ