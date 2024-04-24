Из российской больницы уволили медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку пьяным

Из горбольницы в Каменске-Уральском Свердловской области уволили рентгенолаборанта, который пытался сделать МРТ ребенку, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Решение было принято после служебной проверки.

Об увольнении сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Известно, что для проверки привлекались сотрудники правоохранительных органов. В результате врача уволили, а его руководителю назначили дисциплинарное взыскание. Несмотря на скандал, ребенок получил квалифицированную помощь в полном объеме.

Напомним, родители ночью привезли мальчика на МРТ из-за жалоб на головную боль. В прошлом он перенес трепанацию черепа. В больнице они нашли сотрудника на полу. Позже появился его коллега, тот тоже был пьян.

Ранее сообщалось, что зрители потребовали уволить ведущую Леру Кудрявцеву. Поводом стало то, что она плеснула водой в лицо многодетной матери в программе Андрея Малахова.