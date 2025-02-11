Опубликовано 11 февраля 2025, 15:041 мин.
Ищет полиция: уборщица в Москве случайно получила десятикратную прибавку к зарплате и пропала
Baza: в Москве уборщица случайно получила зарплату 550 тысяч вместо 55 и пропала.
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В Москве уборщица случайно получила 550 тыс. рублей вместо 55. Женщина пропала – ее ищет полиция.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что женщина работала в компании уборщицей – в конце января ей выплатили зарплату за месяц. После этого сотрудница пропала – не отвечала на телефон, не приходила на работу.
Когда в компании проверили начисления, оказалось, что женщине перевели зарплату в десятикратном размере. Больше недели она не появлялась, деньги оставила себе. Сейчас женщину ищут не только коллеги, но и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково уборщица выпала из самолета. Она оступилась и упала с трапа на асфальт.