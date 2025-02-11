Ищет полиция: уборщица в Москве случайно получила десятикратную прибавку к зарплате и пропала

В Москве уборщица случайно получила 550 тыс. рублей вместо 55. Женщина пропала – ее ищет полиция.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что женщина работала в компании уборщицей – в конце января ей выплатили зарплату за месяц. После этого сотрудница пропала – не отвечала на телефон, не приходила на работу.

Когда в компании проверили начисления, оказалось, что женщине перевели зарплату в десятикратном размере. Больше недели она не появлялась, деньги оставила себе. Сейчас женщину ищут не только коллеги, но и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково уборщица выпала из самолета. Она оступилась и упала с трапа на асфальт.