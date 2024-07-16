Имя художника Дмитрия Шагина пропало из списка участников выставки в «Манеже»

Имя художника Дмитрия Шагина пропало из списка участников выставки в петербургском «Манеже». Сначала фамилию замазали на стенде, а потом полностью заменили.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на сообщение депутата Заксобрания города Бориса Вишневского* (признан иноагентом на территории РФ).

Шагин, будучи членом творческой группы «Митьки», должен был участвовать в выставке «Пушкинская-10. Ковчег XXI века». Однако упоминание о художнике убрали.

Это случилось после того, как его картину «Митьки 91» заменили на выставке в «Манеже» другой работой. Организаторы объясняли, что полотну требуется реставрация.

Работы была написана в 1991 году и отсылало к августовскому путчу в Москве. В 2023-м другую картину Шагина тоже убирали из экспозиции.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров приобрел коллекцию картин екатеринбургской художницы. Артист обратил внимание на ее работы во время посещения выставки в Гостином дворе.

*признан иноагентом на территории РФ