«Им всё мало»: священник назвал женщин причиной мужских преступлений

Протоиерей Михаил Швалагин считает, что мужчины преимущественно совершают преступления из-за женщин. Об этом священнослужитель заявил в ходе проповеди «Упражняйтесь в благочестии».

По словам протоиерея, чрезмерные материальные запросы женщин вынуждают мужчин работать на износ, и они решаются на противоправные действия.

«Люди страдают из-за женщин. Сколько делается преступлений из-за тех, кто много хотят. Она хочет жить как королева, а муж там уже из последних сил», — приводит отрывок из проповеди священника Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Михаил Швалагин добавил, что из-за женщин мужчины вынуждены трудиться сразу на нескольких работах, а их спутницам при этом «им все мало»: они якобы хотят бесконечный дорогой отдых. В итоге представители сильного пола «надломятся», и «не будет больше мужика», заключил священнослужитель.

Телеведущая резко осудила позицию протоиерея, подчеркнув, что преступления — это всегда личный выбор и ответственность.

